أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك، آملاً ان يعيده الله سبحانه وتعالى على لبنان واللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والبركة والسلام والاستقرار.
من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيةً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بعيد الفطر المبارك.
كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني.
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