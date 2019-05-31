بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني ب​عيد الفطر​ المبارك، آملاً ان يعيده الله سبحانه وتعالى على ​لبنان​ واللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والبركة والسلام والاستقرار.

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيةً من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ مهنئاً بعيد الفطر المبارك.

كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية الدكتور ​علي لاريجاني​.