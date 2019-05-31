الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان و3 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 30 أيار 2019 الساعة 6:10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:35 من فوق ​بلدة كفركلا​".

وأوضت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:30 من فوق بلدة الناقورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 15:45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:40 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 17:30، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الأسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:05 من فوق ​بلدة رميش​".