الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان و3 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 30 أيار 2019 الساعة 6:10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:35 من فوق بلدة كفركلا".
وأوضت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:30 من فوق بلدة الناقورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 15:45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:40 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 17:30، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الأسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:05 من فوق بلدة رميش".
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