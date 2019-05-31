الكتل الهوائية الحارة تنحسر تدريجياً عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح غد

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المصرية بأن الكتل الهوائية الحارة والجافة تنحسر تدريجياً عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم غد السّبت .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم مشمسا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسميّة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية ،ترتفع نسبة الرطوبة حيث تسوء الرؤيا أحيانا على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً. أما الأحد فيكون قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.
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