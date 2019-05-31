توقيف مهرّب في بلدة الصويري و50 شخصا بجرم دخول خلسة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 30/5/2019 وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف /36/شخصا من التابعية السورية (/4/ رجال، /9/ سيدات، /23/ طفلاً)، وذلك في بلدة الصويري البقاعية، بجرم دخول البلاد خلسة كما أوقفت الشعبة المذكورة بتاريخ 31/5/2019 وفي البلدة ذاتها، أحد المهربين، ويدعى: _ ز. ح. (مواليد عام 1979، لبناني) على متن سيارة جيب نوع "شفروليه"، أثناء محاولته تهريب /14/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم أربعة أطفال، إلى داخل الأراضي اللبنانية.
سُلّم الموقوفون مع السيّارة الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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