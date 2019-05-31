انطوان حبشي تابع جولته في الولايات المتحدة

استكمل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي جولته في ​الولايات المتحدة​، لليوم الرابع. واقام مركز ​القوات اللبنانية​ في مدينة ​لوس انجلس​، عشاء، لدعم مشاريع انمائية، وتربوية، وثقافية لمنطقة بعلبك-الهرمل. وحضر العشاء وجوه من الجالية اللبنانية وداعمون ومستثمرون.

وحضر عمدة مدينة غلانديل اللبناني الارمني الاصل ارا نجاريان ورئيس مجلس المدينة واثنين من الاعضاء. وكرّم عمدة المدينة باسم المدينة النائب حبشي برسالة تكريم وتنويه على ​القيادة​ الفكرية والاستقامة كعضو في ​البرلمان اللبناني​ وادائه المشّرف لتحسين مستوى العيش للناس في المجتمع ومدينة غلانديل تتشرف بزيارته.

بدوره، شكر النائب حبشي المدينة على تكريمها وعمدتها ونوه بدور الجالية اللبنانية الاميركية، والجالية اللبنانية الارمنية الاميركية ودورهما وتميزهما في الولايات المتحدة.كما تحدث عن الشأن الانتخابي ووجوب اشراك اللبنانين الناجحين في الخارج للمساهمة بتحسين الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.