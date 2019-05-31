أشار رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة ​الفساد​ عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة من جراء أحكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. كيف للآخرين ان يكون لهم ثقة بمؤسسات ​الدولة اللبنانية​ في ظل احكام من هذا النوع؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع:كل محاولاتنا لنزع صورة الفساد تلقت ضربة قاسية جراء أحكام قضائية تخالف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.