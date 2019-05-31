مقتل أربعة أفغان وجرح أربعة جنود أميركيين في تفجير انتحاري في كابول

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كابول: قُتل أربعة أفغان على الأقل وأُصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول الجمعة، بحسب ما قال مسؤولون.

ووقع التفجير الذي تبنّته حركة طالبان قرابة الساعة 08,40 (04,10 ت غ) لدى اقتحام سيارة محمّلة بالمتفجرات قافلة عسكرية في شرق كابول، بحسب ما أعلن متحدّث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال رحيمي "للأسف استشهد أربعة من مواطنينا في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون صودف مرورهم في المكان".

وصرح متحدّث باسم قوة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن اربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة.

وعادة تتنقل القوات الأميركية في كابول في آليات عالية ومصفّحة قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم "مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن". وهي آليات صلبة لكن يسهل رصدها.

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وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي قال إنه أدى إلى مقتل "عشرة من ضباط وجنود قوات الغزو".

وغالبا ما تعطي طالبان حصيلة مبالغا فيها لاعتداءاتها.

ويأتي التفجير بعد يوم واحد من هجوم انتحاري نفّذه أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أمام كلية عسكرية أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

ويأتي كذلك بعد اجتماع ضم طالبان والمعارضة الأفغانية في موسكو هذا الأسبوع لم يتوصّل إلى نتائج ملموسة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك لكن طالبان رفضت دعوته لتتواصل بذلك أعمال العنف في البلاد.