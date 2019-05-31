كعك_العيد_بالتقسيط: دليل على الحرمان في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مع اقتراب الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، تبدأ محلات الحلويات في العالم العربي بالتنافس لتقديم عروض في أسعار كعك العيد وأنواعه، لجذب المستهلك للشراء، لكنّ الحالة الإقتصادية في مصر والركود العام جعل "شعبة الحلويات" بالغرفة التجارية بالقاهرة بطرح كعك العيد والحلوى بالتقسيط لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الركود.

وشهدت أسعار كعك العيد ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 15% و20% في بعض المحلات الكبرى، رغم تراجع مكونات حلويات العيد من السكر أو الدقيق، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه. بحسب مواطنين.

وتبدأ الأسعار من 60 جنيها في المحال الشعبية، وتصل إلى 250 جنيها في المناطق الراقية، كما تبدأ علب المشكل من 100 جنيه وزن الكيلوجرام، وتصل إلى 425 جنيها للعلب وزن أربعة كيلوجرامات، كما يصل في بعض المحال الكبيرة سعر علبة الحلوى 700 جنيه.

وفي المجمّعات الاستهلاكية تبدأ أسعار الكعك والبسكويت والـ"غُريّبة" والـ"بيتي فور"، من 61 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه، وجرى طرح عبوات وزن 2 كيلوجرام مشكّل تحتوي على كعك وغريبة وبيتي فور وبسكويت سادة بسعر 139 جنيها.

كما ألغت محلات الحلويات نظام العلب الثلاثة والأربعة كيلو، والتي كانت شعبة الحلويات أعلنت عن طرحها العام الماضي، مراعاة لظروف الموطنين الاقتصادية، واستبدلت بها هذا العام العلبة النصف كيلو.

وكان مسؤولو شعبة الحلويات بالغرف التجارية أوضحوا خلال تصريحات صحفية، أن أسعار حلويات العيد من الكعك كانت سترتفع أضعاف تلك النسب هذا العام، لولا انخفاض أسعار السكر.

"انخفاض أسعار الكعك"

فيما قال رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، صلاح العبد، في تصريحات صحافية إن "أسعار الكعك تراجعت بنحو 5% هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي".

وأرجع العبد، تراجع أسعار الكعك هذا العام إلى تراجع أسعار السكر بنحو أربعة جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى تراجع أسعار المكسرات.

وأضاف العبد، أن نسبة الإقبال مازالت ضعيفة خلال الأيام الحالية، متوقعا زيادة الإقبال مع اقتراب عيد الفطر، مشيرا إلى أن "الناس يتبدأ تشتري قبل العيد بحوالي أربعة أيام".

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كعك العيد بالتقسيط

ولأول مرة، أعلنت "شعبة الحلويات" بالغرفة التجارية في القاهرة، أن بعض أعضاء الشعبة سيقدمون خدمة التقسيط على شراء الكعك والبسكويت، وذلك لتلافي حالة الركود التي تعرضت لها المحلات خلال الأعوام السابقة.

وتصل فترة التقسيط إلي ثلاثة أشهر، من أجل التخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع أسعار الكعك والبسكويت هذا العام، حيث تصل في بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

انتقد ناشطون عبر وسم #كعك_العيد_بالتقسيط، إقحام الجيش المصري نفسه مجال الصناعات، وبينها المواد الغذائية والكعك، ليسخر بعضهم "أكيد في لواء قائد خط كحك العيد".

ومع صورة لقادة في الجيش يتفقدون مراحل الصنع، علق عليها أحمد محمد: "‏‎#كعك_العيد_بالتقسيط.. قائد سلاح الكعك يا فندام".

وتوقع سيد: "‏‎#كعك_العيد_بالتقسيط.. أظن أن اللواء بسكوته هو مسؤول خط الإنتاج"، وعلى غرار الأغنية الشهيرة سخرت لين: "#كعك_العيد_بالتقسيط.. والله وعملوها الرجالة وخبزوا كعك بلدنا".

وغردت آمنة: "‏‎#كعك_العيد_بالتقسيط.. حال الشعب وهو ييكتب ايصال أمانة على علب الكحك .. استلمت أنا المدعو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة كرتونة كحك العيد وهذا ايصال أمانة علي.. رمضان".

واشتكت بيسان: "‏‎#كعك_العيد_بالتقسيط.. هي الناس عارفة تأكل عيالها العيش لما يجيبو الكعك بالتقسيط".