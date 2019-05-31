طالبان تهاجم قافلة أمريكية وسط كابل

من جهته قال مصدر أمني أفغاني، إن نحو تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون في الانفجار، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
ويأتي هذا بعد يوم من تفجير انتحاري وقع عند مدخل جامعة المارشال فهيم للدفاع الوطني غرب العاصمة الأفغانية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتبنى "داعش" مسؤوليته.
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