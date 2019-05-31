وأكد بومبيو على أهمية التصدي لتهديدات النظام الإيراني، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الجمعة. وقال بومبيو "ينبغي أن يجد النظام الإيراني وأسلحته ما يتصدى لتهديداتهم في العالم"، وأضاف "نسعى لأن نضع حدا لهذه الأنشطة الخبيثة لإيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدعو المانيا لأن تحذو حذو بريطانيا بحظر حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.