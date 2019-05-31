مجلس الانبار يرد على 'ابو مازن': لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم

واضاف العلواني أن "حالة الانبار السياسية قادمة ومعدية لا مناص لكم عنها ، فالشعب لم يعد يقبل الرشوة ، و لم يعد يؤمن بغير الانجازات على الارض سبيلاً للسياسي ومسلكا للقيادي"، مشيرا الى أن "نجاح الرشوة والفساد مؤقت وقصير الامد".
وتابع العلواني، قائلا "نعتذر عن قبول تصدير فساد صلاح الدين للانبار ، ولن تستطيع منع صلاح الدين من النهوض ونفض رماد البؤس والفساد عن ظهرها"، مضيفا أن "شراء عدد من اعضاء مجلس محلي فاقد للاهلية والشرعية والقبول لن يغير شيء ، لا قيمة لهم و التغيير قادم بكل حال".
وقال العلواني ايضا، "اليست الانتخابات بقريبة يا زعيم الفساد"، مضيفا "كرم الانبار قادم لكم .. واصلاح حال اخواننا واجب علينا".
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري الملقب "ابو مازن" قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "يبحث عن تغيير حكومة الانبار حتى يتحررون"، مؤكدا أنه "لايمتلك اي مشكلة مع المحافظ ولكنه سينزل الى ساحة الانبار بعد نينوى".
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