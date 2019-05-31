بومبيو: نأمل أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر "حزب الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، عن أمله أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر "حزب الله" الإرهابي.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر لألمانيا على قرارها منع طائرات شركة "ماهان اير" الإيرانية من الهبوط في مطاراتها.

وأضاف مايك بومبيو أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن نشاطات إيران الصاروخية تتناقض مع القرارات الأممية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضمن تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.

كان بومبيو قد بدأ اليوم جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا، وتشمل الجولة سويسرا وهولندا وبريطانيا.

