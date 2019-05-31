قرقاش: العالم العربي يرفض التدخلات الإيرانية



الخليج 365 الخليج 365 اختتمت القمة العربية الخليجية وسط رسائل حازمة اوصلتها الدول الى ايران بعدم تدخلها في المنطقة. وفي هذا الاطال قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش:" إختتمت القمة الخليجية والعربية بنجاح باهر لقيادة خادم الحرمين الشريفين والدبلوماسية السعودية. وأضاف على حسابه:" العالم العربي وبالإجماع يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه ويرسل رسالة عاقلة حازمة في ظروف إقليمية ودولية صعبة، رسالة العرب من مكة المكرمة واضحة وصريحة.

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