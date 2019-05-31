باكستان: أي اعتداء على السعودية والحرمين الشريفين اعتداء علينا

القاهرة- (د ب ا):

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن القمة الإسلامية التي تستضيفها السعودية بحضور زعماء دول الخليج والدول العربية والإسلامية فرصة سانحة لدراسة الأوضاع الساخنة والمتوترة في المنطقة وتجنب نشوب حرب لا يمكن التحكم بها، خصوصاً "بعد التوترات التي نتجت عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها إيران في المنطقة من خلال أذرعتها في عدد من الدول".

وفيما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون "ذراع إيران في اليمن" باتجاه منطقة مكة المكرمة، قال قريشي في حديث لـ"الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الجمعة، إن أي اعتداء على...