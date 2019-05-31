جُرح إسرائيليان أحدهما إصابته خطيرة في البلدة القديمة في القدس اليوم الجمعة، في عملية طعن تم ”تحييد“ منفذها، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
ولم يذكر الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أي تفاصيل إضافية عن منفذ الهجوم الذي يجري التحقيق في هُويته، كما أنه لم يوضح ما إذا كان قتل أو جرح في الهجوم الذي وقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، وشهدت في السنوات الماضية هجمات عديدة نفذها فلسطينيون في عمليات متفرقة ضد إسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهما في حالة حرجة.. جرح إسرائيليين في عملية طعن بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.