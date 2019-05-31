أحدهما في حالة حرجة.. جرح إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

جُرح إسرائيليان أحدهما إصابته خطيرة في البلدة القديمة في القدس اليوم الجمعة، في عملية طعن تم ”تحييد“ منفذها، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

ولم يذكر الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أي تفاصيل إضافية عن منفذ الهجوم الذي يجري التحقيق في هُويته، كما أنه لم يوضح ما إذا كان قتل أو جرح في الهجوم الذي وقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، وشهدت في السنوات الماضية هجمات عديدة نفذها فلسطينيون في عمليات متفرقة ضد إسرائيليين.