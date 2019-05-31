النشرة: فرار خمسة مساجين من سجن بعلبك

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن 5 مساجين فروا من ​سجن بعلبك​ وهم حمد وليد سليمان،محمد احمد سعيد، كمال علي حمية، سامر عدنان العزير،بلال نجدات طليس، لافتا إلى انه تشهد الآن ​مدينة بعلبك​ انتشارا كثيفا للقوى الأمنية و​الجيش​ بحثاً عنهم".

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