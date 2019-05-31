مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب بيت لحم في الضفة الغربية

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ "مقتل الفتى الفلسطيني عبد الله لؤي غيث (16عامًا) قرب ​بيت لحم​ في ​الضفة الغربية​، برصاصة أطلقتها ​القوات الإسرائيلية​ واخترقت قلبه ورئتيه"، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عامًا)". وذكرت وسائل إعلامية أنّ "الفتى كان واحدًا من عشرات المواطنين الّذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى ​المسجد الأقصى​".

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