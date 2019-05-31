المبعوث الأميركي الخاص بإيران: سنعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​، ​براين هوك​، أن ​الولايات المتحدة​ ستعاقب أي دولة تشتري ​النفط​ من إيران بعد الثاني من مايو، تاريخ انتهاء الإعفاءات بهذا الخصوص.

وشدد على أن ​واشنطن​ ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل"، مؤكدا أن "سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وذكرت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ بدورها يوم أمس أن دولا مثل ​الصين​ و​الهند​ التي حصلت على إعفاءات في تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من ايار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.