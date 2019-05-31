أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد الثاني من مايو، تاريخ انتهاء الإعفاءات بهذا الخصوص.
وشدد على أن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل"، مؤكدا أن "سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بدورها يوم أمس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من ايار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران: سنعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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