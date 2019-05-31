توجه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى رئيسة ​مجلس النواب​ الاسباني خلال لقئه بها في مدريد قائلا: "عليكم مساعدتنا لاعادة ​النازحين​ لديارهم لا تشجيعهم على البقاء عبر المساعدات التي تقدم لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل لرئيسة مجلس نواب اسبانيا: عليكم مساعدتنا لاعادة النازحين لديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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