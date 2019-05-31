LBCI: القاضي الحجار قدم طلبا أمام مجلس القضاء الأعلى اعتراضا على تجاوزات بالمحكمة العسكرية

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "القاضي هاني حلمي الحجار قدّم طلبًا أمام ​مجلس القضاء الأعلى​، اعتراضًا على تجاوزات تحصل في ​النيابة العامة العسكرية​ و​المحكمة العسكرية​".

وأوضحت أنّ "القاضي الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية، وحضر لوقت قليل إلى مكتبه وأطلع زملاء له على خطوته، وغادر المحكمة".

يُذكر أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، كانت قد قضت يوم أمس وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحقّ المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقّها، لكنّ المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدّة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.

وجرّمت المحكمة المقرصن إيلي غبش بالإجماع، بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقّة به مدّة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة.