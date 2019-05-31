الجميل: لم يحصل أي جهد بالموازنة لتقليص نفقات الدولة على أي مستوى

لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ الى أن "​لبنان​ بلد صغير وبقدر ما يمكن تدميره بسرعة يمكن انقاذه بسرعة وهذا الأمر يتطلب ارادة"، مشيرا الى أن "المحاكم مقفلة منذ شهر، هناك اشخاص ينتظرون احكامهم لكن هناك قضاة مضربون، وربما لا تعرف ​الحكومة​ ان ​اضراب​ ​الجامعة اللبنانية​ مستمر وبالتالي وأهم قطاعين لبناء دولة ووطن المستقبل أي ​القضاء​ والجامعة اللبنانية، معطلان معطلان بالتالي حياة الشعب ومستقبل ​الشباب​ معطل والأمر الأكيد اننا لا نرى معالجات ​الموازنة​".

ورأى أن "التشويه وإخفاء الوقائع من قبل أفرقاء السلطة كبيرة لدرجة أن هناك تضليل ونحن كمعارضة يجب أن نصحح المسار ونظهر الحقيقة"، معلنا أن "الموازنة تتضمن إنتهاك صارخ للدستور، عبر عدم إحترام المهل، والمخالفة الثانية هي قطع الحساب، فالارقام في الموازنة مغلوطة لأنها على سنة في الوقت متبقي 6 أشهر الصرف على سنة ولكن كل شيء اسمه اجراءات جديدة هي على 6 شهر. وهناك غش بالأرقام، يقدر أن ​العجز​ 7.59 بالمئة، وكل الشركات العالمية للتصنيف قدروا أنه بالـ8.5 وصولا الى 9.5، بالتالي نحن لا نتعلم أنه كلما نزيد ​الضرائب​ تقل الإرادات".

وأضاف: "على الشعب أن يعرف أن حجم النفقات المقدرة في الموزانة أقل بكم 100 مليون ​دولار​ عن نفقات 2018، بالتالي لا يوجد شيء جذري بموضوع النفقات، الامر الوحيد الذي قامت به الحكومة به هو فرض 1 بالمئة على ​المصارف​، وهذا التدبير لا يمكن القيام به أكثر من مرة، أي الخفض أمر مؤقت وبالقوة والى الان لا اتفاق بين المصارف عليه"، مبينا أن "هناك تدابير كان من السهل القيام بها ولم تحصل، وهي تدابير حد أدنى توفر الكثير"، معتبرا أنه " لم يحصل أي جهد بالموازنة لتقليص نفقات الدولة على أي مستوى".

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وأوضح الجميل أنه "تم تعويض النفقات بالإردات وفرض على ​الشعب اللبناني​ سلة ضرائبية ستقلص القدرة الشرائية، من خلال سلة ضرائب ومن بينها رسم خروج على المسافرين، زيادة على رسوم اجرات العمل و​الأمن العام​، ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، رسم على معاملات وزراة الخارجية ورفع الضريبة على فائد المصارف من 7 الى 10 بالمئة"، مشددا على أن "كل ذلك سيضرب القدرة الشرائية وغلاء معيشي، وزادت 2 بالمئة الضريبة على البضائع المستوردة مما سيؤدي الى غلاء كبير ونتائج كارثية".

وأكد أن "هذه الضريبة على السلع المستودرة، تطال كافة السلع بإستثناء المواد الاولية والمعدات الصناعية، كل السلع في السوبر ماركت ستخضع الى 2 بالمئة زيادة أي توقعوا من الان زيادة الاسعار على كافة السلع التي لا يصنعها لبنان، وأصلا السلع التي يصنعها لبنان قليلة جدا والسلع التي نستخدمها يوميا أكثيرتها مستوردة"، مضيفا: "عندما تنخفض القدرة الشرائية ​الاقتصاد​ سيجمد والضرائب على الشركات ستخلق إنكماش، وبالتالي مدخول الدولة يقل والتقديرات الموجودة اليوم غير صحيحة. الركود اللإقتصادي سيؤدي الى خفض الإستثمار بالتالي لا فرص عمل، وبالتالي لا مدخول لجزء كبير من اللبنانيين وبالتالي الإستهلاك أقل والدور الاقتصادية الى تراجع".

وجزم الجميل أن "كل التقدير عن النمو الاقتصادي هو عكس الموازنة، لا يمكن القيام بموزاة انكماشية والقول أن النمو سيزيد"، معتبرا أن "هذه الموازنة ستشجع التهرب والتهريب. ولانه لا خطة لضبط التهريب في المرفأ و​المطار​ وزاد سعر السلع سيزيد التهريب ومدخول الدولة سيقل".