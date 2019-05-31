أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وبسبب دعمها اللامحدود لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته على الصعد كافة، تتعرض للضغوط والحصار من قبل إدارة العدوان في واشنطن ، في محاولة يائسة لثني القيادة الإيرانية عن مواصلة الطريق الذي رسمه الإمام الخميني في العمل لتحرير فلسطين وإزالة الكيان الصهيوني باعتباره غدة سرطانية في جسد الأمة يجب استئصالها .
ولفت اللقاء إلى أن الاحتفال بيوم القدس العالمي هذا العام يتزامن مع الهجوم الأميركي الصهيوني على المنطقة، بدعم من الأنظمة الرجعية العربية ، لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى محاولة إشغال الساحات الوطنية العربية بالفتن والحروب الداخلية .
ورأى اللقاء أن هذه المؤامرات لن يكتب لها النجاح نتيجة صمود محور المقاومة على امتداد مساحة الأمة ، وخاصة في سوريا المنتصرة على الإرهاب التكفيري ، وبسبب الموقف الموحد للشعب العربي الفلسطيني وقواه الوطنية على اختلاف اتجاهاتها في رفض صفقة القرن ، كما في رفض المشاركة في المؤتمر الصهيوني التطبيعي في البحرين لتسويق هذه الصفقة بشقها الاقتصادي .
وأكد اللقاء أن صفقة القرن تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن الرهان على خيار المساومة والمفاوضات مع العدو الصهيوني ، إنما هو رهان عقيم ولا جدوى منه ، وأن خيار المقاومة الشعبية والمسلحة هو اللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل الصهيوني والمستعمر الأمريكي ، لاسيما وأن المقاومة أكدت قدرتها على إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني في جنوب لبنان وقطاع غزة، ونجاحها في رسم معادلات الردع في مواجهته .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الأحزاب:الرهان على خيار المساومة مع اسرائيل رهان عقيم ولا جدوى منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.