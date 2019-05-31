قوى الأمن: توقيف 103 مطلوبين بجرائم متعددة وضبط 1031 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 103 مطلوبين في تاريخ يوم أمس 30 أيار 2019، بجرائم متعدّدة هي: ​مخدرات​، سرقة ، إحتيال و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1031 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".