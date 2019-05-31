الطبش: مناقبية اللواء عماد عثمان وانجازاته عوامل كافية لردع المتطاولين عليه

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ انه "كفى افتراءات بحق ركن كبير من أركان الدولة، كفى هجوما على رأس مؤسسة تعمل ليل نهار من أجل حفظ ​الأمن​ في البلاد"، واشارت الطبش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "مناقبية مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وعمله الدؤوب وتطبيقه للقانون وانجازاته عوامل كافية لردع المتطاولين عليه".

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