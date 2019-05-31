الرئيس المكسيكي يدعو إلى حوار مع ترمب بشأن الهجرة غير الشرعية

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مكسيكو: بعث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس رسالةً إلى نظيره الأميركي يدعوه فيها إلى الحوار، بعد إعلان دونالد ترمب نيّته فرض رسوم جمركيّة على المكسيك المتّهمة بالتّراخي حيال قضيّة الهجرة غير الشرعيّة.

وكتب لوبيز أوبرادور في الرّسالة "أبلغكم بأنّني لا أريد المواجهة (...) أقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة"، معلنًا في الوقت نفسه أنّ وفدًا مكسيكيًا سيتوجّه الجمعة إلى واشنطن.

