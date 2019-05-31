أغرب وظيفة في روسيا.. لن تُصدق مهامها ومقابلها المادي

إذا كنت حاصل على مرحلة التعليم الثانوي ولديك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل فأنت مرشح لوظيفة 20 ألف روبل "عملة روسيا" أي ما يوازي 320 دولارًا.
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وبحسب وسائل إعلام روسية فأن الوظيفة هي "حاني الشجر"؛ حيث تتطلب من الشخص ثني الأجزاء الخشبية بشكل يدوي.
وليست هذه أغرب الوظائف التي تم الإعلان عنها في روسيا خلال شهر مايو الجاري؛ حيث أُعلن عن الحاجة لوظيفة "خبير في الجبنة" في أحد الأماكن بمدينة كالوغا الروسية.
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وبحسب التقارير الصحفية الروسية ذاتها فأن من يريد شغل هذه الوظيفة لابد أن يكون حاملًا للشهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة وسيحصل على راتب 43 ألف روبل شهريًا أي حواري 660 دولارًا.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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