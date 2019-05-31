شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تقارير منظمة هيومان رايتس ضد مصر مدفوعة الأجر من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التقارير التى تصدر من منظمات هيومان رايتس ووتش وغيرها، موجهة ضد الدولة المصرية من أجل التأثير على الإنجازات التى تقوم بها الحكومة، وكل هذه التقارير تخدم توجيهات قطر وتركيا، والجهات المعادية لمصر من أجل تنفيذ أجندتهم الخارجية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح له، أن كل هذه التقارير تعد من خلال جهات إخوانية موجه، تعمل طوال الوقت على بث الأكاذيب والادعاءات الكاذبة، لافتا إلى أن هذه التقارير مدفوعة الأجر، فمنظمات هيومان رايتس وغيرها من المنظمات الموجهة، حاولت أن تشوش على الانتصار الكبير الذى حققته السلطات المصرية فى تسلم أخطر إرهابى وهو هشام عشماوى، فكل هذه الأمور تؤكد أن هذه المنظمات تخدم أجندة الإخوان الإرهابية.