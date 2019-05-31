نائب يطالب بتركيب السلالم الكهربائية المتحركة بكبارى المشاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بتعميم السلالم الكهربائية المتحركة فى كل محطات مترو الأنفاق، وذلك للتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال "الدامى"، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لتركيب السلالم المتحركة فى كل محطات مترو الأنفاق وفى كبارى المشاة، للتيسير والتسهيل على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، مما يخفف على المواطنين.
وأشار "الدامى"، إلى أن هناك إجراءات تتخذها الدولة للتسهيل على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات أخرى لدعم هذه الفئات.
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