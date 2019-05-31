شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله معلقا على قمة مكة: وجهت رسائل قوية إلى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن القمة العربية التى عقدت خلال الساعات الماضية فى مكة وجهت رسائل قوية إلى إيران، وانتقد السلوك الإيرانى فى المنطقة.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن بيان القمتين الخليجية والعربية صياغته شديدة اللهجة، وانتقد السلوك الإيراني بما في ذالك دعوة إيران لعمل اتفاقات بعدم اعتداء، وهي اتفاقات لا تنسجم مع دستور إيران الذي في مادته الثانية، والتي تنص علي وجوب تصدير الثوره الإيرانية الكهنوتية، بما فيها نشر المذهب الشيعي بالإكراه.

وتابع الكاتب أحمد الجار الله، أن اتفاقات عدم الاعتداء مع دول الخليج التي اقترحتها إيران لن تتم وتتعارض مع منطق الدستور الإيراني والذي ينص في مادته الثانية العمل بتصدير الثورة الإيرانية الكهنوتية إلي دول الإقليم .

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