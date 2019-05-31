شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تستمع لخطة الحكومة لمواجهة الحيوانات الضالة منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة فى منتصف شهر يونيو المقبل، عيد الفطر، للاستماع للحكومة بشأن استراتيجية وخطة مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة.

وأضاف "الدامى"، فى تصريحات له، الاجتماع سيكون بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة، والتنمية المحلية، والبيئة.

وأشار إلى أن اللجنة منحت الحكومة فرصة لعقد اجتماعات خلال الفترة الحالية لوضع رؤية وخطة حول آليات مواجهة الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، تتضمن استراتجية وتحدد سياسات وخطة عمل، وما إذا كانت الحكومة ستعتمد أكثر من طريقة للمقاومة وإيضاح آليات التنفيذ، والتكلفة.

كانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أرجات إعداد تقريرها بشأن مواجهة الحيوانات الضالة، لحين معرفة خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة وما اتخذته من إجراءات.