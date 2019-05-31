تركيب 9 محطات طاقة شمسية بمركز الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تركيب 9 محطات طاقة شمسية بالمدينة والقرى بتكلفة إجمالية 7 ملايين و417 ألف جنيه.

أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، تركيب هذه المحطات لإنارة مباني رئاسة الوحدة المحلية بالمدينة، والقرى، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بترشيد الطاقة في المباني الحكومية.

وأشار رئيس مركز الخارجة، أن المركز انتهي من تركيب هذه المحطات، إضافة إلى توريد كابل كهرباء لمدرسة النور بالمدينة بطول 1350 مترا، لدعم التيار الكهربي بالمدرسة والمنطقة المحيطة بها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2018-2019.