مسؤول ألماني: برلين ستعمل على تهدئة النزاع الأمريكي- الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
تعتزم الحكومة الألمانية تبني دور متوازن بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون عبر الأطلسي، بيتر باير، اليوم الجمعة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية قبيل محادثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المستشارة أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس في برلين: "نريد العمل على تهدئة النزاع"، متحدثا عن "تطور مثير للقلق في الخليج الفارسي".
ويعوض بومبيو اليوم زيارته لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة.
وبحسب بيانات باير، فإن إيران ستكون بجانب الصين والقضايا التجارية موضوعا رئيسيا لمحادثات اليوم.
ووصف باير الولايات المتحدة وأوروبا بأنهما "أوثق" حليفان رغم كافة الخلافات.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، أنه لا غنى عن البقاء على حوار مع الولايات المتحدة.
وقال روتجن في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا اليوم إن هناك بالطبع خلافات جذرية بين السياسة الخارجية الألمانية والأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، معربا في المقابل عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لا تريد حربا في منطقة الخليج.
وذكر روتجن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بحسب تصوره- "ليس محاربا، بل مبرم صفقات كبير" ينصب اهتمامه على السياسة الداخلية على وجه الخصوص.
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