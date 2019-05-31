مسؤول عراقي : داعش وراء حرائق المزارع في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تكريت- (د ب أ):

اتهم محافظ صلاح الدين العراقية عمار جبر عناصر داعش بالوقوف وراء حرائق هائلة تجتاح بعض محافظات وسط وشمالي العراق وتستهدف حقول القمح والشعير التي بدأ موسم حصادها منذ نحو أسبوعين.

وامتدت الحرائق لمساحات واسعة في العديد من اقضية محافظة صلاح الدين وحولت الاف الدونمات من محصول القمح الاستراتيجي إلى رماد دون أن تتمكن السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين من مواجهتها أو معرفة الأسباب التي أدت اليها.

من جانبه، قال العميد لطيف جاسم مدير الدفاع المدني في صلاح الدين ان" حرائق حقول القمح مفتعلة وهي بفعل فاعل إذا استثنينا بعض الحوادث الصغيرة التي حصلت نتيجة خلل في الحاصدات او بعض أخطاء الفلاحين ،موضحاً ان محافظة صلاح الدين شهدت حتى الان نحو 150 حريقاً في مناطق الشرقاط وبيجي وجزيرة تكريت والعلم وناحية دجلة وطوزخورماتو وسامراء".

يشار إلى أن تنظيم داعش لايزال ينشط في مناطق بالعراق رغم اعلان بغداد القضاء على التنظيم عسكريا في نهاية عام 2017.