المجر / غرق 7 سياح من كوريا الجنوبية وفقدان 19 في اصطدام باخرة سياحية بسفينة سياحية في نهر الدانوب

وكالات - قال مسؤولون بالشرطة وخدمة الإسعاف في المجر إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وفقد نحو 20 آخرين بعدما انقلبت باخرة تقل سياحا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في العاصمة بودابست أمس الأربعاء29 ماي 2019 .

وتردد أن الباخرة السياحية اصطدمت بسفينة سياحية أخرى قرب مبنى البرلمان المجري مما أدى لانقلابها في النهر الذي كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست.

وفي سول، قالت وزارة الخارجية إن الكوريين الجنوبيين الذين كانوا على متن الباخرة عند غرقها هم 30 سائحا وثلاثة مرشدين، إضافة إلى طاقم مؤلف من مجريين اثنين. وأضافت أن سبعة من الكوريين الجنوبيين تم إنقاذهم وغرق سبعة واعتبر 19 في عداد المفقودين.

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وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف المجرية للتلفزيون الرسمي إنه تم انتشال 14 شخصا من النهر. وتوفي سبعة بينما يعاني الباقون من انخفاض درجة حرارة الجسم لكن حالاتهم مستقرة.

وقال أحد الغواصين للتلفزيون الرسمي إن ارتفاع منسوب مياه الدانوب والتيارات جعلت جهود الإنقاذ بالغة الصعوبة بينما تتراوح درجة حرارة المياه بين 10 و12 درجة مئوية.