كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاهل الأردن ومستشار ترامب يبحثان جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الملك وفقاً لبيان صدر عن الديوان الملكي، ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو(حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار العاهل الأردني للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.