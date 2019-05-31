كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: سلاح الجوي الإيراني خردة متهالكة تلمعها التصريحات الزائفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن إيران مصرة على أن تجعل من نفسها أضحوكة أمام العالم، بإثارتها سخرية المراقبين من خلال تهديداتها الأخيرة للولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين، والتي زعمت فيها امتلاك أسلحة جو متطورة ستواجه بها القوى العظمى في العالم، ولكن العديد من التحقيقات المسربة من مراكز متابعة التسليح في العالم أثبتت أن غالبية استعراضات إيران لقوتها الجوية مجرد أكاذيب و"دعاية فارغة".

وتؤكد هذه المزاعم والتهديدات الإيرانية، تخوف النظام الإيراني من التهديدات الأمريكية الأخيرة، ومحاولته تقديم "حركات استعراضية" فارغة، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين أمريكا وإيران، كان آخرها ادعاءات إيران بأنها تمتلك "أسلحة سرية"، ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بشأنها.

والسبت الماضي، قال مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، الجنرال مرتضى قرباني، بحسب ما نقلته وكالة أنباء محلية: "بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر، بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية".

وأضاف، وفق وكالة رويترز: "أعتقد أن الأمريكيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأمريكيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، قبلها بأيام، إرسال حاملة طائرات، وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لديها برنامج سري لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، وصفوا البرنامج، بأنه جزء من حملة موسعة من قبل الولايات المتحدة، لتقويض قدرات طهران العسكرية، وعزل اقتصادها، وفق ما أوردت قناة "العربية"، في فبراير(شباط) الماضي.

وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، استعرض عدداً من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.

ويرجح مراقبون، أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية"، وفق ما أورد في تقرير نشرته قناة "سكاي نيوز".

أكاذيب إيران "المضحكة"

ونشر موقع فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، في 23 مايو(أيار) الحالي، فيديو مصحوباً بموسيقى كوميدية، يسخر فيه من محاولات إيران لتضليل العالم، عبر إعلانها عن تطوير مقاتلات حربية خاصة بها، ولكنها في الحقيقة، عبارة عن طائرات ومعدات عسكرية مستوردة من دول أخرى، مع إجراء بعض التعديلات عليها، وفق الفيديو.

وعلى سبيل المثال، يبين الفيديو، أن النظام الإيراني أعلن عن إنتاج مقاتلة جديدة، لكن تبين أنها المقاتلة F-5 الأمريكية، ولم تكن تلك الخدعة الإيرانية الأولى، بحسب الفيديو، إذ أعلن النظام الإيراني عن المقاتلة (قاهر 313 الشبح) عام 2013، وتبين في الحقيقة، أن الطائرة ليست إلا علبة لم تحلق أبداً!

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كما أعلن النظام الإيراني عن مروحية (توفان 2) الإيرانية عام 2010، ولكنها في الحقيقة، ليست إلا مروحية كوبرا الأمريكية، مع بعض التعديلات، فيما أعلن عن مروحية(شاهد) الإيرانية عام 2009، ولكنها لم تكن إلا نسخة من مروحية (206Bell) الكندية، يضاف إليها طائرات حربية أخرى، زعمت إيران تطويرها.

ولا شك أن أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها هاتين الدولتين، هي القدرات الجوية لكلا البلدين، حيث يتضح الفارق الكبير بينهما، وبالنسبة لإيران يبدو أن هذه تشكل نقطة ضعف كبيرة، مقارنة بحجم القوة الجوية للولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير نشرته قناة "سي إن إن".

فروقات كبيرة

ويسلط التقرير الذي نُشر في 23 مايو(أيار) الحالي، الضوء، على حجم هذه القدرات الجوية لدى الولايات المتحدة وإيران، فوفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، يمتلك سلاح الجو الإيراني 509 طائرات متنوعة المهام، من بينها 142 مقاتلة، و89 طائرة نقل، و104 طائرات تدريب، و126 طائرة مروحية، من بينها 12 مروحية هجومية.

بينما يمتلك سلاح الجو الأمريكي، وفقاً للموقع ذاته، 13398 طائرة، من بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية، و1153 طائرة نقل، و2853 طائرة تدريب، و5760 طائرة مروحية، من بينها 971 مروحية هجومية، وهذا فارق كبير جداً.

ومن حيث التصنيف، تتربع الولايات المتحدة على عرش أقوى الجيوش في العالم، حيث يحتل سلاح الجو الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً من بين 137 دولة، بينما يحتل نظيره الإيراني المرتبة 24 عالمياً، بحسب "غلوبال فاير باور".

مقاتلات إيران.. عفا عليها الزمن

ولا يقتصر الأمر على كم الأسلحة، بل الأهم من ذلك هو النوع، اذ تملك إيران عدداً كبيراً من المقاتلات، لكنها تنتمي إلى مقاتلات الجيل الثاني والثالث القديمة، بما في ذلك "إف 4 فانتوم" و"إف 14"، وجميعها مقاتلات أمريكية الصنع حصلت عليها طهران في زمن الشاه، ويرى خبراء، أن تلك المقاتلات عفا عليها الزمن.

وبالحديث عن النوع تمتلك الولايات المتحدة أكثر المقاتلات المتطورة فتكاً في العالم، من بينها مقاتلات F-35 التي تتمتع بقدرات تخفي عن شاشات الرادار، وهي الأحدث في العالم، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F-22 الشبح، وF/A-18 سوبر هورنيت، التي تتواجد على متن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، إلى جانب مقاتلات F-35.

ويتضح من المعلومات والحقائق السابقة، أنه لا يمكن وضع إيران بكفة واحدة مع الولايات المتحدة، من حيث حجم القدرات الجوية وامتلاك الأسلحة المتطورة، والنفوذ العسكري في العالم، وهذا وحده كاف لنعرف مع أي طرف ستميل الكفة، في حال اندلعت الحرب المحتملة بين البلدين.