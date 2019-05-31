كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات السودانية تقرّر سحب تراخيص قناة الجزيرة من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات المختصة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، قراراً قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان من دون إبداء أي أسباب.

وقالت قناة الجزيرة، إنّ "السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة" اعتباراً من مساء أمس.

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وأضافت القناة أن "أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته".

وقال مدير مكتب "الجزيرة" المسلمي الكباشي، "حضَر إلى مكتبنا ضبّاط من الاستخبارات العسكريّة وجهاز الأمن والمخابرات وموظّفون من الإعلام الخارجي، وأبلغونا بأنّ المجلس العسكري اتّخذ قراراً بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة وسَحب ترخيصه".

وأضاف "والآن هُم معنا، ونقوم بتسليمهم المعدّات والمكتب".