كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السلطات التونسية ترفع مستوي التأهب على الحدود الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت تونس من احتياطاتها الأمنية على طول حدودها الشرقية ورفعت درجة التأهب، إثر تلقيها لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في ليبيا.

وأوردت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية تقريراً يفيد بوجود حالة تأهب لدى الأجهزة الأمنية في تونس إثر تلقي السلطات لمعلومات من قبل التحالف الدولي تحدد مكان تواجد البغدادي في جنوب ليبيا، إثر انحسار مناطق نفوذ داعش في سوريا بشكل شبه كامل.

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وأضافت الصحيفة، أن "السلطات التونسية تتعامل مع المعلومات بجدية كبيرة حيث اتخذت إجراءات إضافية على الحدود".

وأفاد التحالف أن "البغدادي يمكن أن يكون لدى فرع من فروع تنظيمه الإرهابي في شمال أفريقيا".

يذكر أن زعيم التنظيم الإرهابي كان قد ظهر في 29 أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ 5 سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".