كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يكرم قائد السرية التي قبضت علي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في عمليته العسكرية والتي تحمل اسم الكرامة، ضد الملشيات المسلحة فى طرابلس الليبية، سليمان بولهطي أمر سرية الشهيد فرج سليمان المقاتله في درنه، والذي قبض في وقت سابق علي الإرهابي هشام عشماوي وآخرين في عملية عسكرية بدرنه.

البطل سليمان بولهطي من مدينه القبه الليبية وانضم لصفوف الجيش الوطني الليبي هو وعائلته الذين استشهدوا للدفاع عن وطنه ضد الإرهابين والمرتزقة وعملاء الدول الخارجية.

سليمان بولهطي هو أب لثلاث شهداء لم يكونوا عسكريين ولكنهم استشهدوا علي يد إرهابيين ومرتزقة، واستشهدوا جميعهم في صفوف القوات المسلحة الليبية، واستشهد معه وتحت قيادته ابن عمه شقيقه كما استشهد أيضا أبناء أخيه الاثنين وابن اخوه الثالث.