جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة ولجان الحارات والأحياء داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كافة الاستعدادات الضخمة لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين في الجمعة اليتيمة وليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر)، في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية بنشر تعزيزاتها العسكرية في المدينة المقدسة وعلى الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، الجمعة، القيود على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة في الجمعة الأخيرة 'الجمعة اليتيمة' من شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر فلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية قد توجهوا منذ الصباح الباكر إلى حواجز الاحتلال العسكرية في محاولة للدخول للأقصى لأداء الصلاة فيه، فيما توجهت جموع الفلسطينيين من القدس وضواحيها وأراضي الـ48، من الجليل والمثلث والنقب والساحل لقضاء يوم الجمعة الأخير من رمضان في القدس وأداء صلاة الجمعة بالأقصى.

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وكان أكثر من 100 ألف مُصل قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح، فيما أدى عشرات الآلاف صلاة الفجر، اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.