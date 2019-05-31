راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وضع نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، حدا للجدل حول مصيره مع فريقه، في ظل الشائعات المتكررة حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر راموس، خلال مؤتمر صحفي "أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد".

وأضاف "حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد".

وعن علاقته بفلورينتينو بيريز، رئيس النادي، أوضح "علاقتي كما قال إنها بين أب وابنه، وكان أفضل حل هو الجلوس وجها لوجه وترك الوسطاء، ونحن لم نتحدث عن الأمور المالية، بل كانت بعض الأمور التي ضايقتني وكان علي التحدث عنها".

وتابع "العرض الصيني؟ موجود على الطاولة، ولست شخصًا يكذب، ولم أطلب الرحيل عن ريال مدريد، وما تردد أكاذيب".

وأوضح "أزمة الراتب؟ كل اللاعبين الذين يأتون يحصلون على راتب أعلى مني.. سأكون سعيدًا لأن هذا سيعني أننا تعاقدنا مع لاعبين كبار، لكنني لن أترك ريال مدريد، وسألعب هنا مجانًا".

وأردف "المشكلة؟ ربما لم يكن لدي العاطفة التي اعتقدت أنني أستحقها، ولهذا السبب تحدثت مع بيريز وهو أمر مهم بالنسبة لي، وأنا قائد ريال مدريد وأشعر أنني محبوب للغاية في غرفة خلع الملابس، وزملائي يعرفونني ولم يكن لدى الكثير من الناس أي شك في استمراري".

ونوه "ما أزعجني هو ما تم تداوله في وسائل الإعلام، لأنني كنت هنا منذ سنوات عديدة، ولهذا السبب أردت أن أوضح كل شيء".

وبسؤاله عن مباراة أياكس في دوري الأبطال، أجاب "بعد سلسلة رائعة سقطنا ضد الفريق الهولندي وكانت هناك الكثير من الأخطاء، ولكن ما حدث هو ما كان يجب أن يحدث، وكان علينا أن نقوم بالتغييرات، وكان لدينا الكثير من الوقت لتحليل ما حدث وما فشلنا فيه، ولكن كان من الضروري أن يكسب الفريق القوة".

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وعن إمكانية التعاقد مع هازارد، علق "بالنسبة لي هو لاعب رائع، وصاحب مستوى عال، وآمل أن يأتي لأنني أعتقد أنه يمكن أن يُقدم الكثير".

واستكمل "لقد ضغطت على نفسي من أجل المشاركة ضد أتلتيك بيلباو في الليغا لكنني فشلت، وفي النهاية قمت بأشياء خاطئة وأخرى صحيحة، لكن الآن لدينا أسبوع مع المنتخب الوطني، وكل من شك في استمراري في ريال مدريد هو شخص لا يعرفني جيدًا".

وأردف "مستقبل ريال مدريد يبدو جيدًا بالنسبة لي، وعلينا أن نتحمس لأننا دائمًا جائعون".

وحول الاجتماع مع بيريز، كشف "لقد وضعت على الطاولة العرض الصيني، لكن هذا لم يكن يعني رغبتي في الرحيل، لقد كان اجتماعا خاصًا وظهر للنور، وفي النهاية تم توضيح كل شيء".

وواصل راموس "خلال أيام الاضطراب لم أتحدث مع زيدان، ولكن أبلغته بالعرض الصيني".

وقال "المستقبل في الصين؟ لا أعرف، لقد شعرت بمودة كبيرة هناك، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث، وكل تركيزي الحالي على المنافسة وسوف نرى".

واختتم "الخروج بنفس طريقة الأساطير الآخرين؟ لا أعرف ما حدث معهم، وبغض النظر عما يحدث لي يجب أن أخرج من الباب الكبير لأنني أعتقد أنني أستحق ذلك".

ويملك راموس عقدًا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2021، ويلعب في صفوف الملكي منذ صيف 2005 حين أتى للفريق قادمًا من إشبيلية، وحقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب.