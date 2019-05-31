قياس الوزن بشكل يومي يساعد في تخفيف الوزن!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصّل باحثون أميركيون إلى أنّ قياس الوزن بشكل يوميّ يمكنه أن يساعد في الحفاظ على الوزن والوقاية من السمنة، خاصّة في فترات العطلات، الّتي تؤدّي في كثير من الأحيان إلى زيادة الوزن.

واعتمدت الدّراسة المنشورة في العدد الأخير من مجلة "أوبيستي" العلميّة، على متابعة 111 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عام، على مدى نحو 20 أسبوع موزّعة على مدى سنة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وحتّى نهاية عام 2018.

وفي الدّراسة طُلِب من المشاركين محاولة الحفاظ على وزنهم خلال موسم العطلات، دون تقديم أيّة تعليمات حول كيفيّة القيام بالمهمّة، ليتبيّن أنّ متابعة الأشخاص لأوزانهم بشكل يومي يجبرهم على تعديل سلوكهم أثناء الإجازات، وتجنب تناول المزيد من السعرات الحرارية، للحفاظ على الوزن الصحي.

إذ تقول الورقة أن المشاركين الذين قرروا وزن أنفسهم بصورة يومية خلال موسم العطلات تناولوا كميات أقل من الطعام، ولم يكتسبوا أى أوزان إضافية في تلك الفترة؛ ويشير الباحثون أن ذلك التكنيك يُمكن أن يستخدم مع هؤلاء الذين يُعانون من السمنة ويحاولون فقد بضع كيلوغرامات من الوزن، أو الذين يرغبون في الوقاية منها.

ومن المعروف أن موسم العطلات السنوي، والذى يمتد في بعض الدول إلى أسبوعين كاملين في نهاية العام، يُمكن أن يؤدي إلى زيادة وزن الأشخاص، ويُمكن أيضًا أن يؤدى للسمنة، حيث أن الأفراد غالبًا ما يمتنعون عن ممارسة الرياضة خلال العطلات.