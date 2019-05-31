ضبط ١٢٠رصاصة بصحبة مسافر اجنبي في جمرك مطار بغداد

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ضبطت، اليوم، ١٢٠ رصاصة تدريب حجم ٩ ملم مع ٦ مخازن عتاد مسدس فارغة داخل حقيبة مسافر أجنبي استوني الجنسية يروم إدخالها للعراق".



وأكدت الهيئة العامة انه "تم تنظيم محضر ضبط بالمواد اعلاه وإحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، لافتة الى أن "ذلك يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس حياة المواطنين".

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