الان تتابع سيارة ملغومة تستهدف قافلة أمريكية في كابول وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية في العاصمة كابول اليوم الجمعة مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.
وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل ستة على الأقل.
وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة لكنه لم يخض في التفاصيل.
لكن وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالي للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.
وقال متحدث أمني أفغاني طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام إن نحو تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة مدنيين في الانفجار.
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