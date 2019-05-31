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إصابة إسرائيليين في حادث طعن في القدس المحتلة

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mohamad turki 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

أصيب إسرائيليين اثنين، اليوم، في حادث طعن وقع بمدينة القدس المحتلة، وقالت شرطة الاحتلال إن أحد المصابين حالته حرجة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة الاحتلال إطلاق النار على فلسطيني، بحجة تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

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