أمريكا: أي دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

ذكر الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من ايران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو أيار.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات “حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل… سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق يوم أمس الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو أيار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.