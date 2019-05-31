الان تتابع حركة حماس تشكر إيران على دعمها ومساندتها! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غزة- الخليج 365:
تقدمت حركة حماس بشكرها وتقديرها لإيران على الدعم الذي قدمته لها. وقال ئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أنه لا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا شكرنا إيران، فمن الواجب أن نشكر كل من يقدم لنا الدعم والإسناد من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا.
وقال السنوار: نتمنى أن يقف ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته، وسنشكرهم ونضعهم على رؤوسنا.
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