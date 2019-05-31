ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "طالما لم تتمّ إدانتهم القضاة الّذين أوقفهم وزير العدل ​ألبرت سرحان​ عن العمل، بعد مضي أكثر من شهر على القرار، نتمنّى على سرحان إعادتهم إلى مواقعهم، لأنّ التشهير لا يجوز قبل ثبوت الجرم حتّى لا تصبح المسألة دعائيّة فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نتمنى على سرحان إعادة القضاة الذين أوقفهم عن العمل لمواقعهم طالما لم تتم إدانتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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