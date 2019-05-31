مواطن قضى سقوطا من على شرفة منزله في برج الملوك

قضى المواطن م.ن (39 عاما - ​عيتنيت​ - ​البقاع الغربي​) صباحا سقوطا من على شرفة منزله في الطابق الثالث في بناية في ​برج الملوك​ قضاء ​مرجعيون​. وقد نقل ​الصليب الاحمر​ جثته الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ ويقوم مخفر مرجعيون بالتحقيق بالحادث.

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