عبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ عن استغرابه لما يحصل، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "60 ناجح بكفاءة عالية في دورة ​كتاب العدل​ بعيداً عن ​المحاصصة​ والتسييس، لماذا لم تصدر مراسيمهم بعد، هل المطلوب وقوف هؤلاء على باب بعض السياسيين كي ينالوا مطلبهم المحق بالإستجداء، مرة جديدة انه أمر مرفوض ، أعطوا الناس حقوقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: لماذا لم تصدر مراسيم الناجحين في دورة كتاب العدل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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